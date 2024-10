FOTO | Natalie Portman kandis Diori moesõul selle sügise kõige mugavamaid saapaid

Ei ole üllatav, et just Portman on see, kes pakub sügisest stiiliinspiratsiooni. Kui mõelda Natalie Portmanile, ei tule meelde mitte ainult tema rollid tuntud filmides nagu „Must luik“ või „Tähtede sõda“. Näitleja, kes on pikka aega olnud Diori brändisaadik ja Miss Diori parfüümi kampaanianägu, istub alati ka moemaja moesõude esireas, ja tema väljanägemine, sh moevalikud, on alati tasemel.