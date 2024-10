Alasti naiselikkus

Käisin suvel konverentsil „Naiste hääl“, kus küsiti publiku käest, kui paljud on oma kehaga rahul. Vähesed tõstsid saalis käe ning kõik, kes publiku seast sõna said, jagasid edulugusid, kuidas nad on kaalu langetanud ja jõudnud seekaudu rahulolu randa, mille peale ülejäänud tunnustavalt plaksutasid.