EESTI NAISE 2024. AASTA TOP | Lõõtsamängija Siim Rikker sõprusest Evelin Ilvesega: nii nagu see päeva pealt algas, see ka päeva pealt lõppes

29. juulil 2019 oli ilus ilm. Heily ja Siim läksid Viljandi folgilt tulles metsa seeni korjama. Korv kukeseeni täis, põigati läbi Pärnu linnavalitsusest, et anda sisse avaldus abiellumiseks. Kord näeb ette, et kolm kuud on aega järele mõelda. Aga fakt, et paar hakkab septembrist alates elama Luxembourgis, ehmatas ametniku ära. „Siis peame küll seda protsessi kiirendama, te ei hakka ju tagasi Eestisse abiellumise pärast KAARUTAMA!“ arvas ta ning pakkus registreerimiseks välja 16. augusti.