KUULA | Birgit Kermes: probleemid on tegelikult ka lahendused

Seal on see potentsiaal sees, mida see probleemi lahendamine võimaldab,“ räägib Birgit Kermes, kes on Hollandis õppinud süsteemset lähenemist organisatsioonidele ja meeskondadele.

Seda probleemilahendamise oskust ja huvi keerukate probleemide vastu on ta saanud rakendada oma juhikarjääris. Birgit on juhina inimeste inimene: „Mulle inimesed tõeliselt meeldivad – mulle meeldib nende üle imestada, meeldib nendega jahmerdada, nendega koos asju teha ja areneda, kõike seda, mida tuleb inimestega teha, et meeskonnale seatud eesmärke saavutada.

Olen kasulikku juhtimiskogemust saanud vabatahtlike juhtimisest: kui juhid vabatahtlikke, siis sul pole tegelikult mitte mingeid mõjuhoobasid – keegi ei pea isegi hommikul välja ilmuma ja kui tal on koer haige või vanaemal sünnipäev, siis ta ei tulegi. Siis on sinu ainus hoob juhina on olla ise normaalne inimene ja karismaatiline liider. Ja see on olnud hea kool, mis on mulle hiljem avalikus sektoris juhina töötades andnud mingisuguse lähtepunkti: saada aru ja mõista inimesi, arvestada inimeste potentsiaaliga, vaadata mida ja kuidas sa ise teed, võtta arvesse tagasisidet ja kriitikat. Olen püüdnud olla inspireeriv juht – mitte et me peame midagi tegema, vaid meil on võimalus koos midagi ägedat ellu viia.“

„Mulle meeldib juhina väga vaadata, mis on selle inimese tegelik potentsiaal ja kas organisatsiooni eesmärgid ja selle töötaja eesmärgid ja potentsiaal kuidagi kattuvad. Kas tal on eeldused sellel tööl ka iseenda arenguvisiooni täita ja kas ta tõesti tahab seda teha, sest see toetab ka tema isiklikku arengut ja eesmärke. Juhi töö on luua seda keskkonda, et inimesed saaksid oma potentsiaali avaldada ja väljendada.