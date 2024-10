Punane huulepulk on ilumaailmas sama mis moes väike must kleit. Kõikjale ja kõigile sobiv! Ja eriti muidugi sügisesse. Toonivarjundisse pole tarvidust takerduda, moekad toonid on erepunasest tummise veini- ja marjakarva punaseni. Küll aga on trendikas matt tekstuur. Moekas kontrast pilkupüüdvalt punasele huulele on lihtsaks ja klaariks jäetud nahk ja peaaegu meikimata silmad.