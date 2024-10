SUUR ÜLEVAADE | 2024. aasta moetrendid on kui armastuskirjad moeklassikutele! Üheksa suurimat suunda, mida riietumisel järgida

2024. aastal toimub nihe elegantse ja peene riietumisstiili suunas – märksõnad on lihtsus, elegantsus, funktsionaalsus . Hästi istuvad seelikud-jakid, kaunid käekotid, terava ninaga kontsakingad ja puutetundlikult mõnusad kudumid moodustavad terviku, mis on mõeldud naistele, mitte noortele tüdrukutele.

Maailmas, kus nii paljud asjad on valesti, on moesuundades märgata positiivset pööret. Platvormi Tagwalk andmetel kaasas 70% selle hooaja 20 parimast kaubamärgist oma show’desse 30aastasi ja vanemaid modelle. Teiseks: naistele, kes armastavad moodi, kuid ei raatsi rahast loobuda, pakuvad disainerid aeglast trenditsüklit – ajatuid stiilseid valikuid. Moeikoonid on ammused lemmikud moeajaloost, mida illustreerib filmiklassika.