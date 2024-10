Muusik Anu Taul seisis peale lahkuminekut silmitsi ka tõsise terviseprobleemiga: see oli mulle kui muusikule väga valus teadasaamine

Muusiku õuele pöörates näen, et Anu ootab mind kiiges, mis on seotud kase ja noore tamme vahele. Tal on seljas lillast sametist moodsad tunked ja T-särk, jalas kummist plätud. Talumaja asemel on uus maja. Naeratame tervituseks – mina naeran iseenda ettekujutuse üle. Anu naeratus on armas ja hääl tasane, see oli mu kujutlustes sama.