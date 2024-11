Birk Rohelend: emaduse kohta ma ei tea, aga kindlasti olen olnud oma lastele suurepärane isa

Esimene asi, mida ma tüdrukuna oleksin soovinud, on see, et isa oleks mind garaaži kaasa võtnud, nagu ta mu vennaga tegi. Võib-olla ta lihtsalt ei arvanud, et autodest saab ühel päeval meie kõigi elu pärisosa. Küll aga oleks olnud kasuks koos kapoti alla vaadata, et mitte peljata selle avamist ja saada aru baastõdedest: siin on aknapesuvedelik, siin mootoriõli. Samuti oleks tore, kui ta oleks õpetanud ratta vahetamist (selline teadmine võiks ju igaks juhuks olemas olla). Tunne, et auto on normaalne igapäevane asi ja midagi selles pole vaja karta, oleks