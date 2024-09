KUULA | Törts viskit Šotimaal või hoopis seilamas Teravmägedes keset jääsuppi. Mis saari tasub avastada?

Karoliina käis hiljuti Maltal ja kiidab, et kohalikega saab hästi jutule ja saarel on palju, mida vaadata. Muu hulgas on seal näiteks Popeye küla. 1980. aastal võeti Maltal üles film „Popeye“, peaosas Robin Williams. Võtteplatsile ehitati külake, mis hiljem muudeti teemapargiks.

Liis märkis, et talle jättis Malta saarest endast sügavama mulje selle sõsarsaar Gozo. See tähendab vanemas araabia keeles õnne. Ja kohapeal oli tõesti õnnelik olla! Seal juhtus tal ka lõbus seik, kui ta ostis koos reisikaaslasega veebist kohalikku kinno pileti. Säärane ostuvorm on seal pigem haruldane. Kinopersonal kirjutas neile käsitsi ette välja nimelised piletid ja ootas huviga, kes siis saabuvad.

Omanäoline sihtpunt on Liisi kirjelduse järgi ka Islay saar. See on viskiregioon, kus asub palju tehaseid. Kõige mõnusam viis seda saart külastada on sinna laevaga kohale minna ja siis rattaga ringi sõita.

Karoliinal on väga soojad mälestused Teravmägedest.

Karoliinal on aga väga soojad mälestused Teravmägedest. Tõsi, kliima kohta „soe“ päris öelda ei saa, aga haarav sihtkoht on see küll. Tema käis seal suvel, kui oli polaarpäev ehk ööpäev ringi valge. Karoliina sõitis välja ka väikesaartele, kus aeg oli justkui seisma jäänud. Mõelda, keset asulat ongi püsti Lenini kuju.

Neile ja teistelegi podcast’is mainitud sihtkohtadele saab pilgu heita galeriis.