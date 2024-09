FOTOD | Keskiga ei määra, kui pikki juukseid tohid kanda! Rikkalikult soenguinspiratsiooni küpses eas naistele

Minevikus võisid keskeani jõudnud naised tunda kohustust piirata oma juuste pikkust. See oli justkui sõnatu üleminekuriitus, kuid kui 2020. aastate esimesed neli aastat on meile midagi võimaldanud, siis on see tervitatav liikumine oma tõelise mina omaksvõtmise suunas. Hüljates ühiskonna ootused selle kohta, kuidas me „peaksime“ välja nägema, eelistades seda, mis paneb meid hästi tundma. Võimalus kanda vööni ulatuvaid juukseid ka 70-aastaselt on kindlasti osa sellest.