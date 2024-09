Halle Berry vananemisest ja menopausist: olen nüüd tavaliselt üks vanimaid inimesi ruumis ja see on hea tunne

Berry ütleb, et võib tunduda hea, kui kõik sind vaatavad, aga tema jaoks on see alati olnud tühi võit, sest ta pole saanud ise liigselt kujundada seda, milline ta välja näeb. „Küll aga on mul suur roll selles, milline ema ma olen, milline partner ma olen olnud, filmides, milles olen osalenud, auhindades, mida olen pälvinud, ja heategevustöös, mida olen teinud. Võtan vastutuse nende asjade eest, mille nimel olen tõesti kõvasti tööd teinud. Nii et kui keegi leiab neis väärtust, teeb see mind tõeliselt õnnelikuks,“ selgitab ta.

Suhkur kui vaenlane

Vanust näeb Halle Berry vaid numbrina, mis inimestele sünnihetkel külge pannakse, kuid tervise prioritiseerimine on olnud tema jaoks elu ja surma küsimus. Kuna tal diagnoositi peale diabeetilisse koomasse langemist kahekümnendates diabeet, on ta oma toitumist väga täpselt jälginud, eesmärgiga insuliinist hoiduda. Ta lõikas suhkru juba aastakümneid tagasi oma menüüst välja ja ei vaata tagasi. „Suhkur on vaenlane,“ ütleb näitleja. „Sa ei saaks mulle praegu midagi magusat ette panna ja maksta, et ma seda sööksin. Ma lihtsalt ei ole sellest huvitatud.“

„Mul on menopaus!“

Halle Berry on võtnud oma südameasjaks menopausi normaliseerimise, unistades, et see loomulik periood naiste elus ei oleks enam ühiskonnas tabuteema. Ta ei ole üksi. Kuna abordi ja naiste reproduktiivõiguste küsimused on Ameerikas hetkel ülikuum teema, räägivad üha rohkemad naised menopausist avalikult. Sotsiaalmeedia on täis menopausist inspireeritud sisu ja kuulsused nagu Naomi Watts, Oprah Winfrey, Salma Hayek ja Gwyneth Paltrow on ühinenud vestlusega. Kuid ainult Halle Berry on hüüdnud otse Ameerika Ühendriikide Kongressi kuulsal trepil: „Mul on menopaus!“ Ja ainult Berry teeb koostööd kaheparteilise senaatorite grupiga, et suruda läbi seadusandlus, mis eraldaks USA-s 275 miljonit dollarit uuringuteks, tervishoiutöötajate ümberõppeks ja teavituskampaaniateks, mis puudutavad naiste terviseprobleeme keskeas.