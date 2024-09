Mihkel Raud: endised linnaametnikud õgivad kuu aega tagasi lausutud sõnu, et uuenenud linnavalitsuses tööd saada. Nalja on nabani!

Sõbrad olid esiotsa hämmingus. „Miks?“ küsisid nad kui ühest suust.

„Ühiskonna muutmiseks ei pea tingimata parlamendis istuma,“ ütles üks omal ajal riigikogus kannikaid soojendanud tuttav. „Kummatigi on just seal ühiskonna heaks kõige raskem midagi ära teha. Käid kohal, vajutad hääletamiseks nuppu nii, nagu fraktsiooni esimees käsib, ning naudid rahva üksmeelset viha. Sul hakkab seal igav, usu mind.“

Ei uskunud. Seda enam, et ega mul erilisi illusioone polnudki. Ma teadsin väga hästi, et mu „suurepärased“ ideed ei huvita tegelikult kedagi. Mis sest, et erakondade esimehed on uusi liikmeid värvates meistrid teesklema, kui jube huvitatud nad sinu mõtetest on. Televisioonist tuttavate lõustade juures – ja see ma toona paratamatult olin – paelub vilunud poliitikuid vaid üks: hääled, mida nood lõustad valimistel korjata võivad.

„Poliitikuks“ hakates ei osanud ma aga arvestada sellega, kui hämmastavalt head mälu mitmed irvhambad ilmutasid, kui mu riigikokku kandideerimisest kuulsid. Üks postitas sotsiaalmeediasse mu 15 aastat varem Õhtulehes ilmunud intervjuu, kus ma muuhulgas kuulutasin, et poliitikasse lähevad vaid lollpead ja vargad. „Kumb sina oled, Mihkel?“ küsisid irvhambad naeru lagistades. Ja tagusid kätega vastu põlvi, sest teise inimese naeruvääristamine on parim mõeldav meelelahutus. Eriti lõbusaks läheb asi muidugi siis, kui saad selleks tema enda varasemaid väljaütlemisi kasutada.

Selles maailmas käivad ideoloogilised kannapöörded asja juurde.

Küllap seetõttu kipuvadki paljud inimesed oma väljaütlemisi eos tsenseerima – kunagi ei või teada, millal need kaarega tagasi tulevad. Ja need tulevad, peamiselt muidugi poliitikas. Praegugi õgivad endised linnaametnikud kuu aega tagasi lausutud sõnu, et uuenenud linnavalitsuses tööd saada. Ning nalja on nabani.