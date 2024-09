Moelooja Diane von Furstenbergi väärt mõtted vananemisest: sa ei peaks ütlema, kui vana sa oled, vaid kui kaua oled elanud

„See on lugu immigrandist, kes tuli Ameerikasse kohvritäie kleitide ja ideedega ning tema keha ümber mässitav kleit muutus fenomeniks,“ ütles Obaid-Chinoy saates „Morning Joe“. „Kuid tema elu moedisainerina – see on olnud elu, kus ta on panustanud naistesse, avanud uksi teistele naistele ja tõeliselt elanud oma elu omadel tingimustel...“

Holokaustist pääsenud ellujäänu lapsena Belgias sündinud von Furstenberg kolis peale abiellumist Saksa printsiga elama New Yorki, kus ta esitles 1974. aastal oma ikoonilist hõlmikkleiti legendaarsele moeajakirja Harper’s Bazaar ja Vogue’i peatoimetajana tegutsenud Diana Vreelandile, vahendab uudistekanal MSNBC. Ta asutas oma miljoneid väärt moekuningriigi, sillutades teed toona peamiselt meeste poolt domineeritud valdkonnas.

„Diane sai ärinaiseks ajal, mil naised vajasid meest, et isegi krediitkaardi jaoks kaastoetust saada,“ ütles Obaid-Chinoy. „Kui ta äritegevusse sisenes, ei olnud naised isegi vestlusteemaks... See seksismi tase, millest ta pidi läbi murdma — kandes kleiti ja võrgusukki — ajal, mil naistele öeldi, et nad peavad olema rohkem meeste moodi, kui nad tahavad tõsiseltvõetavad olla... Ma arvan, et ta soovis muuta viisi, kuidas naisi vaadati, naiste potentsiaali... Arvan, et seda lugu on oluline jutustada ka tänapäeva noortele naistele — ole sina ise ja leia oma tee.“

Dokumentaalfilm toob esile, kuidas von Furstenbergi kleit sai vabadusliikumise ja naiste professionaalse iseseisvuse sünonüümiks. “Ta lõi moodi ajal, mil mood oli suurele osale inimestest kättesaamatu,“ lisas Obaid-Chinoy.

„Minu elu seiklus on olnud uskumatu,“ meenutas 77-aastane von Furstenberg filmis. „Sain naiseks, kelleks tahtsin saada... Mul oli mehe elu naise kehas.“