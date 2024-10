Abielluda või mitte?

Vahe ühisomandi ja kaasomandi vahel seisneb muu hulgas selles, et ühisomanikud saavad vara käsutada (müüa, kinkida, pantida) üksnes ühiselt, kaasomanikud on oma omandiosa käsutamisel vabamad. See tähendab ka, et (abieluline) ühisomanik saab kindel olla, et tema selja taga ühist kinnisvara võõrandada ei õnnestu. Kaasomaniku puhul pole aga välistatud, et ühel päeval on teise „poole korteri“ (kaasomandi osa) omanikuks võõras inimene. See kaasomaniku vabadus võib siiski näiline olla, kui mõlemat kaasomandi osa koormab näiteks ühiselt võetud pangalaenu tagatis (hüpoteek).