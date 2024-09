Mis on õnn?

Mul olid sel aastal nii klassi kui ka kursuse kokkutulekud. Teate küll, x-aastaid lõpetamisest ühelt poolt ja teiselt poolt sama arv aastaid ülikooli astumisest. Mõlemad kokkutulekud olid üle aegade südamliku olekuga. Mitte et varem oleks midagi halvasti olnud. Kaugeltki mitte. Lihtsalt seekord oli eriline. Oletan, et oli pinge kadumist: „Mida sa oled saavutanud? Mitu last sul on? Kellega sa abielus oled?“ ja mõistmist, et meie oleme needsamad, kes 30 aastat tagasi. Kes oli introvert, on seda siiani, kõige rajum tantsulõvi võtab poognaid ikka esimesena. Ehk oli nendes kokkusaamistes ka teadmist, et lapsed on suureks saamas või saanud ning üks elu suur kese on nihkunud. Võib-olla ka mõistmist, et elus on küll üht ja teist tehtud, aga see polegi nii oluline, kui kunagi tundus.