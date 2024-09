„Mina nägin unes alati ette, kuidas läheb sõja aal.“ Unes saadud sõnumeid on tajutud ebakindlas olukorras kui selguse andjaid

Enamasti prooviti saada selgust tulevase abikaasa kohta, nagu ka järgmises näites: „Mihklipäeva õhtul magama minnes pandi kaeru voodisse ja heideti alasti nende pääle magama. Öösi pidi unes nähtama tulevast, kes riideid toob ja selga paneb“ (Tartu, 1932). Psühholoog Robert L. Van de Castle on märkinud, et tugev uskumussüsteem ei mõjuta mitte ainult seda, mida inimene unes näeb, vaid ka seda, mida ta unes ei näe. Siiski on tähelepanuväärne, et