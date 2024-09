Retinoidide tõed ja müüdid: kuidas täpsemalt alustada, kui oled algaja? Mida teha, kui nahk ärritub?

Retinoidid on A-vitamiini derivaadid, mis aitavad vähendada aknet, siluda kortse, ühtlustada nahatooni ja parandada naha tekstuuri, soodustades rakkude uuenemist ja kollageeni tootmist. Ja kõik need toimed pole tühipaljas reklaamjutt, sest retinoidid on üks ilutööstuse enam uuritud toimeaineid (esimene uuring, kus kasutati retinoide akne raviks, avaldati 1943. aastal), mille tõhusust on korduvalt teaduskatsetega kinnitatud. Ühesõnaga – retinodid on võimsad ja mõjusad, küsimus on, kuidas neid õigesti kasutada?