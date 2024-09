„Arvasin, et olen ainus selline!“

Paljudel naistel on rinnad erineva suurusega, kuid mõnel juhul on vahe nii suur, et hästi istuvat ja mugavat rinnahoidjat leida on ülimalt keeruline. Leida tavalisest pesupoest rinnahoidjat partiile, mille üks pool on nagu apelsin ja teine nagu arbuus, näib peaaegu võimatu.