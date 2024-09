KUULA | Epp Kärsin: eluterve enesearmastuse leiad siis, kui tuled peast südametasandile

Ma olen alati valinud iseennast. Ja läbi selle, et ma olen armastanud ennast, oskan ma ka armastada teisi. Ma lasen inimestel olla kes nad on. Ja kui mul on raske ja valus nende kõrval, siis ma olen öelnud, et see ei sobi mulle ning kõik inimesed ei olegi jäänud minu ellu. Aga ma olen alati valinud enda kõrvale ja ümber inimesed, kes panevad üksteisel hinge helisema! Ma ei väsita end valedes suhetes ja valesid asju tehes, ma valin alati iseennast, aga ma teen seda nii, et ma ei ei kahjusta teisi ega iseennast. Minu jaoks on oluline, et kõik suhted oleksid läbipaistvad, ma olen aus, ehe ja siiras, mul ei ole väljaütlemata sõnu ning lauseid.

Ja see loob selle, et minu sees on kergus. Ma ei ole mingi ullike ega lollike, vastupidi. Ma hoian kogu aeg oma hingealtari puhtana. Olen ise teadlik, mida ma lasen oma ellu, mis mulle sobib ja mis ei sobi,“ sõnab Epp ning tõdeb, et ta ei tee midagi teiste heakskiidu saavutamiseks, sest ta on endaga heas läbisaamises ning teab ise, kes ta on ja mida ta teeb.

Ta nõustub sellega, et selline mõtte- ja eluviis võib eestlasele veidi võõras olla: „Meid pole ju õpetatud lapsena ei lasteaias ega ka koolis, et armasta ja väärtusta iseend ja kehtesta iseenda piirid. Koolitajana olen selle teemaga tegelenud kõik need kümme aastat. Need väärtused on minu elu vundament. Olen tugeva empaatiavõimega ja üldiselt mõistan inimesi. Ja kui ma ei sobi ja ei meeldi kellelegi, siis see pole minu probleem. Midagi minus on siis sellist, mis teda käima tõmbab. Aga ega sellepärast ei pea ju mina end muutma, ma olen rahul sellena, kes ma olen ja mind ei ärrita ega käi närvidele mitte ükski inimene. Vahel võib olla inimestel, kes pole iseend leidnud või kardavad iseend valida, okas hinges kui näevad, et keegi on seal, kus ta tahaks ise olla.“