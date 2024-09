Eesti Naise peatoimetajaks saab Mari-Liis Helvik, Heidit Kaio jätkab autoriformaadiga

„Heiditi ees tuleb teha sügav kummardus, et ta on Eesti Naisega konkurentsitihedal meediamaastikul, eelkõige naistele suunatud väljaannete seas, suutnud ajakirja hoida suure ja olulisena. Ta on peatoimetajana olnud arvamusliider paljudel päevakajalistel teemadel ja sügisest saab ta oma oskuste veel paremaks esitlemiseks personaalse autoriformaadi Delfi Meedias,“ lausus Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald.