KUULA | Rattaga üle 2000 km Iiri menukal loodusrajal. Liis Tamman: tuule ja vihmaga tuli sõbraks saada

Wild Atlantic Way on mööda Iirimaa läänerannikut kulgev maaliline rada, mida läbides saad kogeda Iirimaa imelist loodust, aga külastada ka ohtralt erinevaid vaatamisväärsusi. Miljonid rändurid üle maailma on sõitnud kohale, et seda läbida: nende seas ka eestlanna Liis Tamman, kes otsustas teekonna ette võtta rattasadulas.