See on tore, kuidas ajakiri meeleolu suunab! Jüri Krjukovi jutt tekitas mõnusa nostalgia. Tean teda mõnest oma lapsepõlve lasteetendusest, aga eelkõige „Kuulsuse narride“ kaudu. Nii kahju, et ta nii varakult-noorena meie hulgast lahkus! Nii südamlik jutt, et jäin tänu nendele ajakirjalehtedele veidikeseks istuma ja mõtisklema-mõnulemagi. Jaana

Põnev mehelugu

Eesti Naises on alati palju huvitavat lugemist, aga selle ajakirja lemmiklugu oli minu jaoks Rain Lõhmusest. Meeldib, et ajakiri oskab üllatada inimeste valikuga. Väga huvitavad mõtted, eriti mis puudutab elu lähitulevikus. Kui vaatan oma lapsi, siis mõtlen tihti, millises maailmas nemad keskikka jõuavad. Tundub, et väga ruttu on muutumas väga palju. AIst tean liiga vähe, nii et natuke raske on isegi ette kujutada, kui palju roboteid hakkab tulevikus kodudes ringi vurisema. Kuid ma ei kahtle, et isegi mina näen seda suurt muutust veel oma silmaga. Helen