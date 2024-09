Mulle näib, et teisel armastusel on potentsiaali olla esimesest parem. Olen tugevam ja targem, tean, et igas inimeses on nii halba kui ka head. Püsisuhe on justkui kahe muutujaga võrrand, sest me kõik muutume. Naisena tunnen, et koduse meeleolu loon eelkõige mina. Naise võimuses on luua armastav ja hooliv õhkkond, pelgupaik, kuhu mees tahab tulla.