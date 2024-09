2024. aasta moetrendid on kui armastuskirjad moeklassikutele

Maailmas, kus nii paljud asjad on valesti, on moesuundades märgata positiivset pööret. Platvormi Tagwalk andmetel kaasas 70% selle hooaja 20 parimast kaubamärgist oma show’desse 30aastasi ja vanemaid modelle. Teiseks: naistele, kes armastavad moodi, kuid ei raatsi rahast loobuda, pakuvad disainerid aeglast trenditsüklit – ajatuid stiilseid valikuid. Moeikoonid on ammused lemmikud moeajaloost, mida illustreerib filmiklassika.