ATH paradoks on selles, et inimene ihkab ehedat inimlikku sidet, kuid tunneb end kõrvalseisjana ja on eraklik.

„Tema artiklid on eriliselt head, kui loo esitamise tähtaeg on ületanud igasuguse piiri, kõigi närvid on viimseni pingul ja toimetus on lõhkemas sisemise kuuma auru survest,“ rääkis üks peatoimetaja oma kolleegist.