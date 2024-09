Muusikaterapeut Ingrid Lukas: iseendaga suheldes tuleb luua uus ja vägivallatu sisemine kultuur

„Mina usun sellesse, et maailm kulgeb seestpoolt väljaspoole. Ja kommunikatsioon on kõige alus. See on nii huvitav kui me näiteks hakkame sinna sissepoole valgustama – mulle meeldib seda teha eelkõige läbi helide –, et kuidas see sisemine dialoog siis välja näeb ja kuidas me siis igapäevaselt iseendaga suhtleme ja kommunikeerime. Tihti ma ehmun ära kui karmilt ja julmalt inimesed iseendaga räägivad: „Ma ei saanud jälle hakkama! Ma olen nii loll! Jälle juhtus minuga nii!“. Me räägime ju iseendaga keskmiselt 50 – 60 mõtet minutis ja päeva lõpuks on neid mõtteid kokku ligi 60 000 – 70 000. Seda on väga palju! See arusaamise teekond võib olla väga huvitav ja vabastav.