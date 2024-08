KUULA | Eva Luigas: aed on keskkond, kus su vaim puhkab

„Aed on keskkond, kus su vaim puhkab. Ja neid keskkondi on väga erinevaid: on uhkete lillepeenardega kujundatud aedu, parkaedu ja metsa-aedu, jaapani-stiilis peenelt läbi komponeeritud aedu ja palju muid võimalusi. See teadmine, et me vajame loodust, jõudis meie inimestele eriti hästi kohale koroona-ajal. Inimene vajab enda ümber teatud korrastatud keskkonda. Metsik loodus on alati korrastatud keskkond, ükskõik kuidas ta ka välja näeb, seal valitseb tegelikult alati mingi tasakaal, mis rahustab su närve,“ räägib Eva Luigas ning lisab, et on tänu võimalusele külastada erinevaid imelisi aedu on ta justkui eluajal paradiisi sattunud.