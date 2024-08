KUULA | Ingrid Lukas: muusika on minu jaoks vahend maailma mõistmiseks ja mõtestamiseks

Varases teismeeas selektiivset mutismi ehk valikulist tummust kogenud naine sai läbi muusikaga tegelemise ja eneseväljenduse tagasi oma hääle ja elu: „Muusika on minu jaoks kõik! Muusika on ka mu parim sõbranna. Mina tajun seda elu nii, et me olemegi kõik muusika sees ja igaühel on oma elumeloodia – ja siis me koos heliseme selles suures muusika universumis. Ja me saame sellesse muusika ruumi häälestuda erinevatel sagedustel – see on minupoolne filosoofiline lähenemine.

Muusika on minu jaoks vahend kuidas ma elu mõistan. Ma tõlgendan ja väljendan kõike läbi muusika – see on nagu loominguline sisse- ja väljahingamine. Muusika on keel – minu hinge, südame ja keha keel, mis aitab aru saada maailmas toimuvast. Ja ükskõik mis meeleolus ma olen, on selle väljendamiseks alati kuskil täiuslik laul. Muusika annabki ruumi, kus me saame väljendada seda, kes me sel hetkel oleme – kas siis läbi kuulamise või ise muusika loomise. Mulle meeldib elu ja maailma läbi muusika väljendada ning seda siis oma olemusse integreerida. Luua laulud erinevates elukogemustest: kui mul on raske, saan selle valu välja laulda ja kui on imeline hetk, saan seda väljendada läbi rõõmu kõla, ka oma südamesoovid saan läbi lugude kõiksusesse saata.“