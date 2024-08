Jõukas mees oli eksnaise peale vihane ja keeldus lastele elatist maksmast. Kirjutas vara uue pruudi arvele, kes sellega minema kõndis

Hiljuti ütles justiitsminister Liisa Pakosta, et laste eest makstava elatiste võlg on justiitsministeeriumi andmetel 120 miljoni euro ringis. See on tekkinud, kui lapsevanem ei maksa raha, mis on määratud kohtu poolt omaenda lapse ülalpidamiseks. See on nii suur summa, et puhtstatistiliselt peaksin neid perekondi teadma. Kui aga vaatan enda ümber, näen hoopistükkis kirjut elu. Pakosta jutt käis kohtujuhtumite kohta, enamik aga sinna ei jõua.