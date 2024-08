KUULA | Kris Lemsalu: absurditunnetus ja huumor on mul kogu aeg olnud ellujäämismeetodiks

Küsimusele, miks ta on kunstnik, vastab Kris: „See on üks väheseid elualasid, kus lastakse veel olla. Ma loon oma maailma. Ma ei nõustu väga paljude asjadega selles ettekirjutatud maailmas, ma ei loonud seda sellisena, aga mul on võimalus luua oma maailma. Olen natukene ka elukunstnik, selles mõttes, et ma olen õppinud selgeks keraamika ja sellega seonduva – ja ma olen selles hea. Kuidagi olen sattunud ka galeriide ja kunstiäri keerisesse, see on mind aidanud finantsiliselt, aga see on lihtsalt tööriist selleks, et ma saaksin elada sellist elu nagu ma tahan elada ja veeta aega nende inimestega, kellega ma tahan koos olla, teha mis ma tahan, oma maailma luua ja sinna inimesi kutsuda – ja kuidagi see on aktsepteeritav, sest et: „Ta on ju kunstnik..“ Nii et minu jaoks on kunst oma maailma loomine,“ muheleb ta.