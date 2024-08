Mis sunnib loomingu nimel kannatama ja ennast hävitama? Noore tegevuskunstniku debüütromaan tegeleb teemaga, mis on pikalt painanud

Kristino Rav

„TAJUDE KUJUR“

Kirjastus Vihterpal Lumi Kristin

Noore tegevuskunstniku debüütromaan tegeleb teemaga, mis mind on pikalt painanud – mis sunnib loomingu nimel kannatama ja ennast hävitama? Mis paneb inimest võtma ette hulle retki lootuses, et sealt võib tekkida ainet loominguks? Loominguks, mis ei too leiba lauale ega pälvi suuremat tähelepanu. Mis paneb ikka ja jälle pea ees sukelduma tavainimesele mõistetamatusse füüsiliste ja hingeliste kannatuste jadasse lootuses, et ehk sünnib ime? Mul on hea meel, et see raamat mu lugemislauale jõudis – see on kirglikult ja hästi kirjutatud, paeluv ja hingekriipiv ning silmi avav. Käsikiri pälvis Kirjanike Liidu romaanivõistlusel Margus Karu romaanipreemia.

*

Kärt Hellerma

„LÕOKESELUMI. MÕTTEID JA PILTE LAPSEPÕLVEST“

Petrone Print

See ei ole nunnu lasteraamat, kus räägitakse toredaid lookesi ajast ja inimestest, kes kunagi olid. Kirjanik puistab läbi peo mälukilde vanaemaga maakodus veedetud lapsepõlvest koos lõhnade, valguse, helide ja tajudega. Autor vaatab möödunut läbi lapsesilmade, millele aeg on lisanud täiskasvanud naise kogemuste filtri. Omapärane, hell ja hõrk raamatuke, kus tekstide vahele on pikitud albumist välja pudenenud fotosid. Teatud mõttes on see raamat suur kallistus (maa)vanaemadele, kelle pannkookide eriline maitse püsib keelel igavesti.

*

Juune Holvandus

„KLANNI VÕRGUS“

Eesti Raamat

Haarav ja muserdav romaan, mis tekitab tahtmise autoriga kohtuda ja küsida, kust see materjal ja need tegelased pärit on. Peategelane Eileen kasvab üles veidras segaperes, kus edukast KGB-agendist balti juurtega isa ning nõukogude sõjaveteranidest vanavanemad on moodustanud tüdruku ümber kinnise turvaringi, kuhu tasapisi murravad sisse infokillud Eesti Vabariigist ja päris ajaloost. Tüdruku suurim soov on kuhugi päriselt kuuluda, olla vajalik ja armastatud. Paraku on saatusel temaga omad plaanid.

*

Tõnu Õnnepalu

„SIINPOOL VAIKUST“

Ööülikooli Raamatukogu

Aadam ja pojad