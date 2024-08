PROOVISÕIT | Armastus esimesest pilgust! Auto, mis on nii pilkupüüdev, et kaasliiklejate naeratusi ja lehvitusi ei jõua kokku lugeda

See helesinine sportauto on nii uskumatult väike, et meenutab mänguautot. Tahaks võtta pöidla ja nimetissõrmega nurkadest ja teda suuremaks sikutada. Kasvõi pisutki! Miniatuurne pilgupüüdja kannab nime Triumph Spitfire 4 ja üsna tõenäoliselt pole te temast just palju kuulnud, kui te pole juhtumisi pühendunud Briti sportautode entusiast. Triumph on Briti automark, mille tegevus lõppes nelikümmend aastat tagasi, ja see siin on nende väike rotster ehk avaauto, kus on ruumi vaid kahele.