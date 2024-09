10 iluküsimust

1. Millised on sinu igapäevased ilurituaalid?

Olen nii näo kui ka kehahoolduse koha pealt suhtumisega „vähem on rohkem“. Moodsate trendidega kaasaskäimine ei ole minu jaoks ja kortsude vastu ma võidelda ei viitsi. Lõppkokkuvõttes ei saa geenide ja looduse vastu ükski kreem, ükskõik kui kallis ja särav see ka ei oleks. Nii kasutangi hommikuti näoseerumit ja niisutavat kreemi ning sellest mulle piisab. Talvel püüan nägu niisutada kaks korda päevas. Et ma iga päev meiki ei kanna, ei näe ma ka suurt vaeva näo sügavpuhastusega. Piisab õrnast mitsellaarveest.

2. Kas sul on lemmikhooldustooted välja kujunenud?

Mul on väga tundlik nahk ja mulle sobivad looduslikud või lihtsalt veidi õrnemad tooted. Võimalusel proovin toetada meie kohalikke tublisid tegijaid. Nii on juba aastaid minu lemmikilutoode olnud kodumaine Nõgeli C-vitamiini näoseerum, mis on välja töötatud koostöös Eesti teadlastega ja sisaldab muu hulgas Eesti kõrvenõgese ekstrakti. Uuematest lemmikutest kiidaksin aga meie naabrite lätlaste Mádara seerumit, mis põhineb taimsel retinooli alternatiivi kompleksil. See peaks olema sama tõhus kui tavaline retinool, aga on naha vastu palju õrnem.

3. Millise eksklusiivse ilurituaaliga end aeg-ajalt hellitad?

Enese poputamises olen ma kehv. Kogu-aeg mõtlen, et võiks massaaži või näohoolitsusse minna, aga ainult mõtteks see jääbki. Vähemalt juuksurisse püüan ikka korra aastas jõuda.

4. Kui saaksid valida üksikule saarele kaasavõtmiseks vaid ühe iluhooldusvahendi, siis mis see oleks?

Võtaksin kaasa ühe niisutava kreemi, mis sobib nii näole kui kehale.

5. Missugused on sinu meikimispõhimõtted? Mis peab kindlasti olema?