KUULA | Liibanonis töötav eestlanna: südamest loodan, et rahu saabub taas piirkonda

Elisabethi sügavam huvi Lähis-Ida regiooni vastu algas juba keskkoolis. Ta alustas vabatahtlikutööd Palestiinas, kuid viimased aastad on pühendunud Liibanonile. Lõunanaabriks Iisrael, põhjas-idas Süüria, on Liibanon keerulises olukorras. Riiki on tulnud üle miljoni pagulase Süüriast, sadu tuhandeid Palestiinast. Üle 80% elanikkonnast elab allpool ametlikku vaesuspiiri, inimesed on hädas oma põhivajaduste katmisega. Sealjuures on Liibanon ääretult kaunis ja mitmekesine: reisihuvilisi ootavad nii suusakuurortid kui liivarannad, imeline toit ja kohalik vein.

Kuigi kohtusime Elisabethiga saate salvestuseks vaid mõni nädal tagasi, on selle ajaga sealkandis palju muutunud. Elisabeth, kes toimuvat hoolega jälgib, võtab peamised arengud kokku nii: „Veidi enam kui nädal pärast meie intervjuud (27. juulil) toimus rünnak Iisraeli poolt okupeeritud Golani kõrgendikel, kus sai tabamuse jalgpalliväljak ja surma 12 Süüria Druze’ide kogukonda kuuluvat last ja noort. Ehkki Hezbollah eitas kategooriliselt oma osalust selles rünnakus, pidas Iisrael neid süüdlaseks ning viis läbi vasturünnakud. 30. juulil sai tabamuse Dahieh linnaosa Beiruti lõunaosas, mis tappis Hezbollah’ kõrge juhi Fuad Shukri ning kolm tsiviilisikut, kellest kaks olid lapsed [1]. Päev hiljem hukkus Teheranis (Iraanis) Hamasi liider Ismail Haniyeh. Iraanis toimunud rünnakut ei ole Iisrael ametlikult omaks võtnud [2].

Sellega seoses on Iisraelis nüüd oodata Iraani ja Hezbollah vasturünnakut. Hezbollah juht Hassan Nasrallah sõnas oma hiljutises kõnes, et nad lasevad Iisraelil oodata ja see on osa kättemaksust. Samal ajal on USA viinud oma sõjalaevad piirkonda ja valmis Iraani ja Hezbollah rünnakut tõrjuma [3]. Samuti kinnitati taaskord 3,5 miljardit Ameerika dollarit sõjaväelist abi Iisraelile [4].

Lisaks poliitiliselt ärevale olukorrale on muresid muidki.