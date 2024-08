Tiina Saar-Veelmaa: me elame Alfa-generatsiooni ajastus ja kõik peavad sellega toime tulema

Kui varem olid töökohtadel hierarhilised süsteemid ja ülevalt-alla käsud, siis nüüdseks on edukates ettevõtetes ülemustest ja bossidest saanud liidrid ning aktuaalne on kaasav ja ühisloominguline lähenemine: „Organisatsioonikultuur ja juhtimine vajab tänapäeval täiesti teistsuguseid lähenemisi ja viise kui aastakümned tagasi. Näiteks on praegu aina rohkem levinud kaasav juhtimine, kus küsitakse töötajate ja ekspertide käest kuidas olukordi ja probleeme lahendada, igaühel on tiimis täita oma roll ning võimuga juhti polegi vaja.

Aga sisuliselt ei ole vahet, millal keegi on sündinud – me elame kõik Alfa-ajastus ja kõik peavad sellega toime tulema. Kuidas tehnoloogiat enda hüvanguks ära kasutada, kuidas elada säästlikumalt ja kõigi jaoks on maailm on maailm nii keeruline, et me vajamegi mentoreid ja kaasteelisi, kes meid juhendaks mingites küsimustes, millega me ise hakkama ei saa,“ näeb ta maailma ja kultuuri pidevat muutumist loomuliku nähtusena.

„Minu meelest on väga huvitav Alfa-generatsioon (u 2013-2022), kelle kohta öeldakse, et nad sünnivad mobiiltelefon käe küljes, aga teisest küljest on nad ka hästi mitmekülgsed. Neile on iseloomulik näiteks sellised nähtused: haridus ei tule enam koolist, vaid pigem meediast; terviseteadlikkus on teema – neil võivad olla igasugused eripärad, talumatused ja allergiad, aga samas on nad ka keskkonnateadlikud; nad võivad olla multitalendid, aga samas vajavad väga juhendamist ja mentorlust.

Iga täht edasi läks asi avatumaks ja vabamaks ning teatud mõttes võrdsemaks. Y-generatsiooni ehk milleeniale (u 1981-1996) iseloomustab see, et elu läks vabamaks. Eestisse jõudis kapitalism, inimesed muutusid ettevõtlikumaks ning said aru, et nende tegemistest sõltub midagi. Z-generatsioon ehk zoomerid (u 1997-2012) on vägagi mõjutatud tehnoloogia arengust ja globaliseerumisest, internetiajastust ja sotsiaalmeediast ning sealt tulevad ka vaimse tervise teemad ja erivajadused töökohtadel.

Kaasaaja juhtimine on eeskätt lahke. On väga suur vahe, kas sa oled juht, kes oma nõudlikkuses alandab inimesi, või sa oled lahkelt nõudlik juht, kes näeb inimest enda ees ja aitab tal ka tema elu unistusi täide viia ning koos loote väärtust. Kõik uuemad juhtimisparadigmad räägivad sellest, et tänapäevase eestvedaja põhiroll on aidata leida tähendust töös – ehk siis missioon, miks me koos oleme ja kelle elu me paremaks teeme; ja kuidas seda tehakse – aidata inimestel leida neid parimaid viise, mitte dikteerida ja kontrollida. Kontrollipõhine juhtimine on nüüdseks tõesti taandumas, aga muidugi on endiselt ka vana töökultuuriga kohti, kus arvatakse, et käsutamine ja kontrollimine ongi juhtimise osa.“

Küsimusele, et kuidas lahendada generatsioonide vaheliste vaadete vastuolu näiteks olukorras, kus juht on vanema ja töötaja noorema generatsiooni ja suhtumise esindaja, sõnab Tiina enesekindlalt: „Kui juhid ja ettevõtjad pole rahul sellega, kuidas noored töökohal käituvad, siis ainus, mida nad saavad teha, on vaadata peeglisse – mida nad on jätnud tegemata?

Juhi ja tööandja töö on kujundada töötaja teekond: alates sellest kui inimene töökohale kandideerib – tihtipeale ei anta näiteks tagasisidet ning sellega on kandideerimiskultuur suuresti nässu keeratud; kas on töökohal olemas sisseelamisprogramm; kas inimesi on koolitatud ja ettevõtte väärtuste ja looga kurssi viidud ja nii edasi. Hea näide on teeninduskultuur: suviste teenindajate pealt on näha, kuidas tööandja on temaga tegelenud, kas teenindaja on lihtsalt jalad, kes toovad sulle toite, või ta on uhke selle koha üle, kus ta töötab, teab selle lugu ja mõtleb nagu omanik, tal on väärikus ja hea suhtumine. See on kurb kui ei investeerita inimestesse.