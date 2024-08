Sajanditepikkune tabu sai murtud! Just nii sai Eesti endale esimese naisprofessori

Vaid käputäis päevi enne Nõukogude okupatsiooni algust teatas ajaleht Postimees (18. mail 1940) uhkelt, et Eestis sai esimest korda professoriks naine. Lugu kulges moekalt reportaažlikus vormis: „Külastades esimest Eesti ülikooli poolt valitud naisprofessorit tema kodus Tartus, Tähtvere väljal Koidula tänavas asuvas majas, heitis õhtune päike akendest heledat valgust tema korteri moodsale sisustusele ja roosidele, mis ilutsevad vaasides. Selgub, et kõrgele kohale valitud esimest naist on käinud päeva jooksul õnnitlemas paljud tema ametikaaslased ja tuttavad ja paljude organisatsioonide esindajad terve päeva kestel.“