KUULA | Tiina Saar-Veelmaa: maailm ei luba meil enam elada lollina

Kui ma olin noor, siis ma oskasin end võrrelda naabrilaste ja klassikaaslasega, aga see oli kõik. Aga nüüd on avatud kogu ülemaailmne skeene, kus saad end võrrelda kõikide eludega, kõikide võimalustega. See tekitabki ülemaailmse FOMO,“ räägib Tiina Saar-Veelmaa.

Teine raju nähtus ühiskonna vaimse tervise rindel on tema sõnul see, et elu on tänapäeval nagu kümnevõistlus: „Enam ei piisa sellest, et oled ühel alal asjatundja või tubli. Nüüd pead olema suurepärane oma töös, arenemishimuline, siis sul peavad olema ägedad hobid, sa pead kindlasti olema täiesti super lapsevanem, muidugi ka ilus ja nooruslik, rikas ja rahatark, edukas ja teadlik, ka ühiskondlikult aktiivne ja nii edasi. Suvel mul sellist tunnet ei ole, aga vahel on sügisel, talvel ja kevadel selline tunne, et juba hommikul ärgates olen võlgu, kalender ajab üle, et nii palju asju on vaja saavutada, lisaks arved tasuda, e-kirjadele vastata, kohustused täita. Kõikides nendes erinevates kategooriates on vaja teha. See on hullumeelne!“

„Üks tegur, mis seda kõike põhjustab, on see, et ma ei tea millisel hetkel keegi otsustas, et kiirus on äge? Et kui keegi ütleb, et tal läheb kiirelt, siis rahunetakse maha, et ta on edukas ja tal läheb hästi. Ka see üha suurem pealekruvitud tempo – näiteks, et täna ilmub raamat ja homme on ta juba odava väljamüügi laual – see on absurdne kiirus. Samamoodi käib tänapäeval infovahetus sekunditega kuskil sõnumiaknas ja kirjavigadega. Me oleme selles rattas ja sellest üksi välja astuda on maru keeruline ning võib olla lausa valulik, sest kui sa oma kogukonnast liialt eristud, siis sa võid tunduda veidrik ja me ei taha ju ilma jääda oma lähedastest. Nii et see on üks suur müsteerium, et miks selline rabelev ülehõivatuse ja ülekiirustamise maailm on muutunud meie normiks, sest selline eluviis lükkab kogu aeg kortisooli põhja ning meie närvisüsteem arvab seetõttu kogu aeg, et appi ma suren,“ arutleb Tiina tänapäevase tõmbleva eluviisi mõjudest inimesele.