Kolm jumestusnõksu, mida üle 50aastased naised võiksid hertsoginna Sophie’ilt õppida

1. Meigipõhi olgu alati tagasihoidlik

Sophie jumestus on alati väga loomulik. Tema tedretähnid ja pigmendilaigud paistavad jumestuskreemi alt välja, mis on väga värskendav, sest sageli kipuvad naised neid meigi alla peitma. Küpse naha puhul on see aga väga kaval valik, sest paks meigikiht kipub kortsudesse ja peentesse joonekestesse kogunema.