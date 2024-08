Kirjanik Ernest Miller Hemingway hinnangul olla igas sadamas vähemalt kaks eestlast. Maailmas on umbes viis tuhat sadamat ja kui igaühes neist viibib pidevalt vähemalt kaks eestlast, teeb see kokku umbes 10 000 sadama-eestlast. Raske pintsliga liialdus, selge see, aga tore kõigest hoolimata.