Vistrikud mõjutavad enesekindlust? 7 asja, mida saad pooride ahendamiseks teha

Nahapoorid on väikesed avad naha pinnal, mis on ühendatud meie rasu- ja higinäärmetega. Need on olulised naha normaalseks toimimiseks, aidates reguleerida naha niiskustaset ja temperatuuri. Kogu kehal on miljoneid poore, enamik neist pole silmaga nähtavad. Inimese näonahal olevate pooride täpne arv võib suuresti varieeruda, kuid keskmiselt hinnatakse, et neid on näol umbes 20 000 – 25 000.