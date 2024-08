KUULA | Olga Temnikova: galerist on kunstniku mänedžer, kes on temaga pidevas dialoogis

Lisaks kõigele sellele on mu igapäevatöö osaks ka suhtlemine raamatupidajaga ja arvete väljastamine, kunstniku eelarvete ja rahavoogude koordineerimine, oma töötajate administreerimine, ettevõtte kasvamise ja arendamisega tegelemine, rahvusvahelised suhted ja tööd-tegemised. Ja loomulikult hoian ma end kogu aeg kursis sellega, mis kunstimaailmas toimub, millised on uued näitused ja kunstnikud ning mõelda ja planeerida, et kuhu meie tahame oma galerii programmiga liikuda, kuulata temaatilisi saateid meil ja mujal, hoida end kursis kolleegide tegemisega. Kunstivaldkond on väga intensiivne ja pingeline ning suure konkurentsiga. Ja kunstniku ootused galeriile kasvavad kiirelt, nii et kui ma varem sain öelda, et: „Mida sa tahad, et me sinu heaks teeme?“, siis nüüd ma saan öelda, et: „Need on asjad, mida me saame teha“. Ma arvan, et Eesti inimene ei saa väga hästi aru, millisel tandril see võitlus käib, millised on sealsed olukorrad ja pinged ning tegemised,“ kirjeldab Olga Temnikova väikese muhelusega kõike seda, mis käib tänapäeval kaasas galeristi ametiga. Ta on öelnud ka, et kunstniku ja galeristi suhe on veidi nagu abielu. Olga rõhutab ka seda, et kõik edusammud on tulnud tänu tiimitööle ja kogu valdkonna heale koostööle – tema sõnul on meil Eestis väga vedanud sellega, et kunstiinstitutsioonid on väga heal tasemel.