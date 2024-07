KUULA | Mööda Euroopat kontserdireisidel! Rokihuviline Maarja Pakats: kõik sai alguse jõulukingist

Ta meenutab, et kõik sai alguse pea kümmekond aastat tagasi. Ta otsis oma kallimale, praegusele elukaaslasele Stenile ägedat jõulukingitust. Mõlemale meeldis väga sari „Veronica Mars“. Tolle tunnuslugu esitas bänd The Dandy Warhols.

Läks trumm, mingu ka pulgad. Järgmistel aastatel on pidevalt välismaal bände ja sooloartiste kuulmas käidud ning seda on kavas jätkata ka edaspidi. Vahel tulevad muidugi lemmikud koju kättegi, näiteks mullu suvel Depeche Mode.

Viimasel ajal seostub kontserdireisidel käimine Taylor Swiftiga. „Pean pileti saama, muidu on terve elu olnud mõttetu!“ See tsitaat on tõsieluline näide.

Maarjat aga Swift ei köida. Ta naerab, et on juba ka „kõrges vanuses“, st vähemalt 35-aastane. „Kuulan rokki, sealhulgas alternatiivrokki. Ka kunagist klubimuusikat nagu The Prodigy, The Chemical Brothers.“