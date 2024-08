FOTO | Nicole Kidman järgis äsja Pariisis tänavuse aasta kõige elegantsemat seelikumoodi

Kui on üks näitlejatar, kes peegeldab alati puhast luksust ja graatsilisust, on see Nicole Kidman. Austraallannast näitleja kannab alati ülimalt glamuurseid ja samal ajal klassikalise stiiliga rõivaid, olgu ta siis Met Galal või hoopis argisel lõunal. Seetõttu pole üllatav, et esmaspäeval toimunud Omega punase gala sündmusel Pariisis kandis just tema aasta kõige elegantsemat seelikutrendi.