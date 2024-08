Viimased 17 aastat Melbourne’is elanud Liisa Vurma: austraallastel on muretu mentaliteet ja eluterve no-worries-ellusuhtumine

„Kindlasti on ka Austraalias inimesi, kes on introvertsemad ja kellel pole nii palju energiat. Aga ma arvan, et on päris oluline tegur kui sa oled üles kasvanud sellise hirmu puudumisega, et keegi ei ole su vaenlane – võrreldes meie, eestlastega, kellele mingil ajalooperioodil võis oma arvamuse väljendamine ehk vales kohas või valel teemal suu lahti tegemine maksta elu. Austraallastel sellist signaali nende etnose koodis ei ole, sealsed inimesed väljendavad väga vabalt, et mida nad tunnevad ja arvavad, neil on pigem muretu mentaliteet. Kõik need asjad mängivad rolli rahvuse loomuse kujunemisel. Nagu näiteks ka see, et kliimast tulenevalt peavad eestlased olema energiasäästlikumad kui sealse kuuma päikese all elavad inimesed.

Ka maailmas ringi rännates on austraallased on äratuntavad – neis on mingi sisemine sära ja lihtne suhtlemisviis, nad pole arrogantsed ja nende läheduses on kerge olla, nad on tähelepanelikud teiste suhtes. Kui ma neid jälgin, siis mu sisetunne tõdeb, et neis ei ole nii palju seda sisemist võitlust iseendaga, sisemonoloogi ja kahtlusi, neil on lihtsam väljapoole elada.

Austraalia on väga tolerantne riik ja sa leiad oma inimesed sealt üles, sest see on ka väga mitmekesine maa. Aga millega ma siiani veel harjun, on see nende small talk ehk pidev sõbralik jutustamine üksteisega, mis on nende sotsiaalse suhtluse baastasand. See võib olla väga nauditav, aga ma saan aru kui vähe mina seda teen – ma ei ole ses osas kaugeltki mitte tüüpiline austraallane, mul ei tule see iseenesest, et kogu aeg jälgida, et kas ma olen piisavalt sõbralik ja tunnen huvi kõikide seltskonnas viibijate suhtes. See on minu jaoks ka väsitav, sest mulle meeldib üks-ühele suhtlus,“ kirjeldab ta oma kogemust sealse rahva loomusest.

Mis on kõige lahedam Austraalia juures?