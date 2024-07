„Mul on kõik need lapsed, nimed ja näod meeles.“ Paar, kelle tiiva alla toovad lastekaitsjad sünniperedest eraldatud lapsi

Pealtnäha on Kaido ja Margit tavalised keskealised inimesed. Nad elavad Tallinna kesklinnas kolmetoalises korteris. Kaido töötab logistika- ja laomajanduse valdkonnas, Margit on rätsep ja aednik. Lapsed on neil suureks kasvatatud. Peres on kaks varjupaigast võetud kassi.