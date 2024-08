„Krundid on kujuteldamatult kallid, sest osa maailmast on muutunud elamiskõlbmatuks.“ AI aitab ennustada, milline on elu 50 aasta pärast

Maailma tuleviku ennustamisega tegelevad paljud futuroloogid ja suures plaanis on nende vaade üsna sarnane. Küsimus on, missuguseid valikuid on Eesti 50 aasta jooksul teinud. Alljärgnev on Eesti Naise toimetuse fantaasia, mis osalt tugineb teadlaste prognoosidele.