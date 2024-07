FOTOD | „Riietu vastavalt tööle, mida ihaldad.“ Võimalik demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris rõivastub juba praeguses rollis uuele töökohale sobivalt

Kamala Harris on Joe Bideni asendamiseks demokraatide presidendikandidaadina kõige tõenäolisem valik, sest teda on toetanud juba paljud olulised nimed, muidugi ka praegune president ise. Ja kui mõelda ütlusele, et “riietu vastavalt tööle, mida ihaldad“, siis moeajakirja Vogue kinnitusel on Kamala Harris oma garderoobi juba uude rolli sobivate rõivastega täitnud.