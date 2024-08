Eneseleidmise aeg on alles ees! Kuidas muuta välimust pärast lahkuminekut?

Paljud naised on loobunud hinnalistest ehetest ja kaunitest rõivastest, mida nad pärast suhte lõppemist enam kanda ei soovi. Ühest eluetapist teise navigeerides võime avastada, et see, mis meid kunagi teenis, ei toimi enam. Mälestusesemed, harjumused, mõtte- või olemisviisid, nagu ka ehted ja rõivad, mida kunagi kandsime ja millele oma teekonnal toetusime, ei pruugi enam olla sama tähendusega mis varem.