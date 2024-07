Mihkel Raud: olen viimased paarkümmend aastat kannatamatult oodanud, millal ma tõeliselt vanaks saan

Rääkisin muretsemisest ja teiste inimeste arvamuse hirmus elamisest. Ning sellestki, kuidas mõlemad on iseenese ja kogu ülejäänud maailma aja raiskamine. Lõpuks teatasin võidukalt, et kavatsen end lähemal ajal lõuaotsani täis tätoveerida – see on nimelt mu lapsepõlveunistus – ja mul on täiesti ükskõik, mida teised inimesed sellest arvavad.