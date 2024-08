Kaks väikest last, hea töö, palju sõpru ja... alkoholism. Johanna lugu: minu hommikukohvi tassis oli sageli hoopis vein

Eestlaste teadlikkus sõltuvustest on sedavõrd arenenud, et meile on selgeks saanud, et narkomaanid ei ole mitte üksnes rentslis pikutavad süstlaorjad, vaid sõltuvuste küüsis vaevlevad ka edukad inimesed. Alkoholismiga on lugu aga keerulisem. Rääkides alkohoolikutest, kangastuvad silme ette elupõletajad, kes külapoodide taga taararaha eest ostetud õlut rüüpavad, lehkavad inimesed ühissõidukites, töötud-kodutud või raevuprobleemidega pereisad.